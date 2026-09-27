GOPE participa en entrenamiento internacional de la Red Águilas: "Debemos equiparar conocimientos"

27 sept. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Integrantes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros participan en el primer entrenamiento internacional de la Red Águilas, instancia que reúne a unidades de operaciones especiales de distintos países en Tolima, Colombia.

El encuentro se desarrolla hasta el martes 29 de septiembre y cuenta con representaciones de 13 países de América y Europa, junto a más de un centenar de comandos y especialistas. En total, participan 24 equipos policiales en ejercicios de rescate de rehenes, ingreso a inmuebles, pruebas con munición real y otras simulaciones de alta complejidad.

La iniciativa es impulsada en el marco de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), cuya Secretaría Ejecutiva es ejercida actualmente por Carabineros de Chile. Entre quienes han participado en la articulación de este encuentro está el capitán Camilo Gaete, especialista del GOPE y oficial de enlace de la institución ante AMERIPOL.

“Tal como la delincuencia evoluciona y se coordina, nosotros, como policías, debemos hacer lo mismo. Debemos equiparar conocimientos y buscar igualdad de competencias”, explicó Gaete en Radio Policía Nacional de Colombia.

Intercambio de conocimientos y técnicas

Los ejercicios se realizan en las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (CENOP), en San Luis, Tolima. Cada unidad muestra las técnicas y procedimientos que utiliza habitualmente en su país, mientras los demás equipos observan su desempeño y comparten experiencias.

“No se trata de instruirlos en algo, porque son unidades de élite”, explicó Gaete, detallando que el objetivo es conocer otras formas de intervención, además del uso de nuevas tecnologías y buenas prácticas. El programa también contempla jornadas sobre terrorismo, inteligencia, investigación criminal, tecnología aplicada a operaciones especiales, sanidad y rescate táctico, cooperación internacional y experiencias de operaciones reales.

La actividad cuenta además con la participación de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y con jueces chilenos en la evaluación de los ejercicios. Entre ellos están los suboficiales (R) Cristián Rebolledo Pino y Claudio Contreras Barros, ambos exoperadores del GOPE. “Esperamos que así en un futuro existan menos policías lesionados y fallecidos”, señaló Gaete.