Viajó hasta Europa para conocer a su match de Tinder y resultó en un absoluto fracaso

29 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Una mujer de Los Ángeles, Estados Unidos, viajó hasta Londres para encontrarse con un hombre que había conocido en Tinder, pero su travesía terminó siendo un rotundo fracaso.

Según el New York Post, todo ocurrió en 2022, cuando Zena Wozniak, de 37 años, hizo match con Charlie, un británico que en ese momento estaba en San Francisco por trabajo.

Ambos tuvieron un encuentro íntimo y pasaron algunos días juntos. La mujer sintió de inmediato una fuerte atracción hacia él y siguieron en contacto a distancia.

El viaje a Europa

Wozniak recurrió a sus ahorros y tomó un vuelo a Inglaterra. Pero eso no era todo: además organizó un recorrido por Europa junto a Charlie y compró con anticipación vuelos, pasajes de tren y alojamientos que no podían ser reembolsados.

Sin embargo, poco después de llegar al departamento del supuesto galán en Londres, este terminó la relación. Wozniak contó que él le dijo que no se encontraba bien por estrés laboral y porque aún no superaba a su exnovia.

Ante la falta de dinero para pagar un hotel, la estadounidense tuvo que quedarse temporalmente en el departamento de quien había sido su cita.

La situación se complicó cuando descubrió, por la ubicación activa de Tinder, que el hombre se había marchado a un destino que originalmente habían planeado visitar juntos.

Wozniak estuvo tres días en el departamento, hasta que finalmente recurrió a un conocido de la universidad que vivía en Londres y pudo alojarse con él.

"Ahora me cuesta imaginar que pasaré el resto de mi vida con un hombre"

Pese al episodio, continuó con parte del viaje que había organizado y visitó lugares de Italia y Grecia que ya tenía reservados.

La experiencia, según contó, la hizo cuestionar durante un tiempo sus expectativas sobre el amor y las relaciones, aunque continuó utilizando aplicaciones como Hinge y Raya.

"Hubo dos años después del incidente con Charlie en los que simplemente estaba molesta y de luto por la pérdida de la idea de que el amor verdadero existe para mí", comentó Wozniak.

"Ahora me cuesta imaginar que pasaré el resto de mi vida con un hombre. Ya no puedo concebirlo como una posibilidad", agregó.

Casi cuatro años después, Wozniak asegura que aquella experiencia también cambió su forma de ver la vida en solitario y hoy dedica más tiempo a viajar, explorar y compartir con sus seres queridos.

"Ahora me siento mucho más libre y sana", dijo. "Hay algo de tristeza, pero es muy bueno para mi relación conmigo misma".