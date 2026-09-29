Argentino buscaba trabajo en Rusia y terminó combatiendo en la guerra: Fue capturado por fuerzas ucranianas

29 sept. 2026 - 15:47 hrs.

Un argentino de 37 años que buscaba una oportunidad laboral terminó combatiendo junto al Ejército ruso en la guerra contra Ucrania y posteriormente fue capturado por las fuerzas ucranianas. Se trata de Roberto Yamil Ibrahim, quien permanece como prisionero de guerra, según información difundida por el proyecto ucraniano “Quiero Vivir”.

De acuerdo con lo informado por Tiempo Argentino, Ibrahim es padre de dos hijos y se interesó en abril de este año por un anuncio publicado en Facebook que ofrecía un “trabajo bien remunerado”. Tras completar una solicitud, fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se coordinaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos que serían incorporados a las fuerzas rusas.

El hombre ni siquiera contaba con pasaporte para salir de Argentina. Sin embargo, según el relato difundido por “Quiero Vivir”, el reclutador se encargó de gestionar la documentación necesaria para el viaje, incluido el visado y los pasajes de avión. Ibrahim finalmente viajó hacia Moscú, con escalas en Roma y Estambul.

El 11 de abril llegó a la capital rusa, donde fue recibido por otro reclutador junto a otros ciudadanos latinoamericanos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos que también habían viajado con la intención de incorporarse a las fuerzas militares. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de entrenamiento ubicado en la región rusa de Vorónezh.

Del entrenamiento al frente de batalla

En mayo, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman y se incorporó al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso. Sin embargo, el 6 de julio resultó herido durante una batalla y permaneció internado durante aproximadamente tres semanas. Según el relato citado por Tiempo Argentino, no había recibido el alta médica cuando fue enviado nuevamente a una unidad militar.

Posteriormente, pasó a integrar el 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, específicamente un grupo compuesto por soldados que habían sufrido heridas previamente. Para mediados de agosto, Ibrahim fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto a otros extranjeros que habían formado parte de las fuerzas rusas.

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