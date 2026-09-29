Kast despide a Cristopher Aguilera y cortejo fúnebre avanza hacia el Cementerio General: "Hoy perdimos a un héroe"

29 sept. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast participó este martes del funeral del suboficial mayor de Carabineros Christopher Aguilera Fernández, quien murió tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en Lo Espejo, Región Metropolitana.

La ceremonia reunió a familiares, compañeros de institución y autoridades, mientras que posteriormente se inició el cortejo fúnebre que trasladará sus restos hasta el mausoleo de Carabineros en el Cementerio General.

Aguilera recibió un ascenso póstumo al grado de suboficial mayor como reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la institución. Además, Carabineros anunció que la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, unidad en la que prestaba funciones, llevará su nombre.

Kast participa de la despedida

Durante la ceremonia, el Presidente Kast lanzó un llamado a la ciudadanía: "Entre todos volvamos a recuperar nuestra patria. Todos juntos tenemos que apoyar siempre a Carabineros".

"Que a nadie le quepa duda de que hoy día perdimos a un héroe, a un mártir de la patria, y esto no puede quedar así", añadió.

Luego, le envió un directo mensaje al Poder Judicial, en relacióin a los involucrados en este crimen: "Siempre aplicar la justicia en base a la ley".

El recorrido del cortejo fúnebre

Tras el funeral, el féretro inició un extenso recorrido por distintos puntos vinculados a la vida y trayectoria del funcionario. El cortejo salió desde la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, ubicada en Lo Espejo, donde sus compañeros realizaron honores al funcionario.

Posteriormente, el recorrido contempla un paso por su casa en Padre Hurtado, donde familiares, vecinos y cercanos esperan acompañar la despedida. Luego, el cortejo se dirige hacia la Pérgola de las Flores, en Recoleta, para finalmente continuar hasta el Cementerio General.

Carabineros realizó además un llamado a la ciudadanía para acompañar el último tramo del recorrido desde el sector de Santos Dumont hasta el Cementerio General.

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