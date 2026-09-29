"No puedo esperar": Ben Brereton sorprende con anuncio familiar en plena concentración de La Roja

29 sept. 2026 - 16:03 hrs.

Ben Brereton sorprendió a sus seguidores con una noticia que va mucho más allá de las canchas. En medio de la concentración de la Selección Chilena, el delantero anunció que será padre por tercera vez junto a su pareja, Kimberley Abott.

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde Kimberley publicó una fotografía acompañada de una breve, pero elocuente descripción: “Uno más…”.

"Big Ben" no tardó en reaccionar y dejó en evidencia su entusiasmo ante la llegada de un nuevo integrante a la familia. “No puedo esperar”, respondió el delantero del Sheffield United.

"Somos el mejor país de Chile"

El anuncio generó rápidamente una ola de mensajes de cariño para la pareja, con seguidores del futbolista y de Abott felicitándolos por la llegada de su tercer hijo.

Entre las reacciones aparecieron algunos comentarios que incluso bromearon con la posibilidad de que Brereton esté formando su propio equipo de fútbol: "Nuestro delantero, un goleador", "Ben está armando su propio equipo de fútbol", "Grande maestro, felicitaciones por el bebé que viene" y "Somos el mejor país de Chile, hermano ben 10".

El anuncio se produce mientras Brereton se encuentra concentrado con La Roja, que se prepara para enfrentar a Estados Unidos.