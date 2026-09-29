Se selló el romance: Luli se besa con galán español en "Volverías con tu ex? 2"

29 sept. 2026 - 15:10 hrs.

“Tenía muchas ganas de darte un beso, pero no quería invadirte tu espacio. El primero de muchos”. Con estas palabras, Manu González sellará su acercamiento con Nicole “Luli” Moreno en “Volverías con tu ex? 2”, protagonizando junto a ella una romántica noche de besos.

Después de dejar atrás sus acercamientos con Camila Nash, el español tendrá una conversación sincera con Luli y le confesará que ella es la mujer que más le interesa dentro del encierro.

Más tarde, ambos se irán a acostar y, entre juegos coquetos y la insistencia de Manu, llegará el esperado beso. El galán incluso le comentará que después no podrá levantarse de la cama para no dejar en evidencia su candencia.

Luis Mateucci le recomendará a Luli que se quede a dormir con Manu, pero ella rechazará la propuesta porque considera que “es muy rápido” para dormir juntos, aunque no descartará hacerlo la noche siguiente. Con las luces apagadas, ambos continuarán besándose antes de que Nicole finalmente vuelva a su cama.

Volverías con tu ex? 2

Manu responde a las dudas sobre Luli

Al día siguiente, Joaquín Méndez llegará al resort para leer los mensajes anónimos del Confesionario. Uno de ellos acusará a Manu de estar jugando con Nicole y de haberla googleado antes de ingresar al reality.

El español negará la acusación y Luli saldrá en su defensa: “Doy fe de aquello. Nadie sabe las conversaciones que tenemos nosotros”.

Joaquín le advertirá que no puede saber si efectivamente Manu la googleó y le recordará la fama que tiene Luli en Chile. Sin embargo, el español insistirá en que sus intenciones son genuinas.

“He escuchado dentro de la casa que ella es un icono, pero te juro por Dios que me da igual lo que sea, yo me quedo con su persona, no necesito de su fama ni de nada”, aclarará.

Manu definirá además el momento que vive con Luli como una etapa de “intento de pololeo”.

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