Cote López prepara el lanzamiento de su sexto libro "La versión que inventaron de mi": ¿Cuánto cuesta y cómo comprarlo?

29 sept. 2026 - 10:19 hrs.

La empresaria e influencer Coté López inició la preventa de su nueva novela, titulada “La versión que inventaron de mí”, publicación con la que suma un nuevo trabajo a su trayectoria como escritora.

El libro comenzó su etapa de preventa el lunes 28 de septiembre y corresponde a la sexta obra literaria de López. La publicación ya puede ser adquirida por sus seguidores antes de su lanzamiento.

¿De qué trata “La versión que inventaron de mí”?

La historia tiene como protagonista a Izabella, una mujer que cuenta con una familia, una hija y una carrera, además de vivir constantemente expuesta ante otras personas.

De acuerdo con la sinopsis, detrás de la imagen que proyecta existen secretos y decisiones que podrían modificar la percepción que los demás tienen sobre su vida. La obra se presenta como una historia de ficción.

El lanzamiento llega después de que López revelara, el pasado 19 de septiembre, que había terminado el borrador de su sexto libro. En esa oportunidad contó que escribió el texto en apenas cuatro días y explicó que cuando una idea logra captar completamente su atención puede concentrarse en ella.

Este es el valor del nuevo libro de Cote López

“La versión que inventaron de mí” tiene un valor de $11.990, monto al que se deben sumar los costos asociados al envío.

La publicación se encuentra actualmente en preventa y cuenta con unidades limitadas. La compra se realiza exclusivamente de manera online mediante la tienda oficial de CLO by Coté López.

Según la información disponible sobre la preventa, la entrega del ejemplar está estimada aproximadamente para un mes después de concretada la compra.

De esta manera, quienes quieran adquirir la nueva novela pueden hacerlo durante esta etapa previa a su lanzamiento, considerando que la preventa contempla un número limitado de unidades.

El sexto libro de Coté López

Con esta publicación, López amplía una trayectoria literaria que comenzó con una trilogía compuesta por “Tú tampoco eras para mí”, “Discúlpame, fue un error” y “Hasta que la muerte nos separe”.

A esos títulos posteriormente se sumaron “Explicit” y “Separados”, obras que anteceden a su nueva novela, “La versión que inventaron de mí”.

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