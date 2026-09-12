"Me arrepiento de lo que hice": Luis Jiménez rompió el silencio tras polémica con Gala Caldirola y Coté López

12 sept. 2026 - 01:02 hrs.

Luis "Mago" Jiménez rompió el silencio a casi un mes del polémico quiebre con su expareja Gala Caldirola, en el que también se vio involucrada su exesposa María José "Coté" López.

El otrora futbolista se presentó al programa Primer Plano, donde se refirió en escuetas palabras a lo ocurrido y a que se siente arrepentido de la situación.

¿Qué dijo Luis Jiménez?

En la conversación con Francisca García-Huidobro, el "Mago" evitó referirse a lo que dijeron Gala y Coté López en entrevistas anteriores, ya que, según él, no quería "seguir exponiéndolas".

Sin embargo, aseguró que se sentía mal por lo ocurrido. "Me arrepiento de lo que hice. El tema de la infidelidad es mi responsabilidad", dijo Luis.

Sobre su actual relación con Gala, a quien le propuso matrimonio antes de que todo el tema de la infidelidad se conociera, señaló que le pidió perdón por todo lo ocurrido y que ella aceptó sus disculpas. Además, reveló que "hoy no tengo ninguna posibilidad de volver con Gala".

Durante la conversación, Luis evitó responder algunas preguntas y guardó silencio, pero también se mostró muy emocionado, derramando algunas lágrimas. Además, en algunos momentos comenzó a reír, pero precisó que era porque estaba nervioso.

Finalmente, luego de la entrevista, Gala compartió una publicación en su cuenta de Instagram de un video con momentos de los últimos días y en la descripción escribió el mensaje: "A veces, no hay más veces... Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron. Todos merecemos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión. Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito es amarse a uno mismo. Amar también es soltar, perdonar y avanzar".

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