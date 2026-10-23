"Así se doma a un bandido": Presidente de Colombia comparte video encarando a narcotraficante

23 oct. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el mandato del país el pasado 7 de agosto de 2026, generó gran repercusión tras publicar un video en el que encara directamente a un presunto líder del crimen organizado capturado durante las últimas horas en un operativo policial.

El registro muestra al mandatario frente a frente con un sujeto conocido como "Queco", señalado como presunto cabecilla de una banda delictual y acusado de haberlo amenazado de muerte por teléfono. En las imágenes, el detenido aparece esposado a una reja mientras el jefe de Estado lo cuestiona en tono irónico por su actitud violenta del pasado.

"Así es que se doma a un bandido"

"¿Viste esa cara de miedo que tienes? La misma cara de miedo de tus víctimas. ¿Cómo era el cuento de que no comías de tigre, que no comías de nada? Ah, ¿lo dijiste por joder? (...) Miren, así es que se doma a un bandido", se le escucha decir a De la Espriella en el registro compartido en sus redes.

El cara a cara se produjo en medio de un despliegue liderado de forma presencial por el propio mandatario en Barranquilla. La intervención contó con la participación de 587 efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, quienes concretaron 50 allanamientos en distintos sectores de la capital del departamento del Atlántico.

La ofensiva terminó con 72 personas detenidas, apuntando principalmente a desarticular redes dedicadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y homicidios. Según reportaron las autoridades, los procedimientos estuvieron dirigidos a presuntos integrantes de agrupaciones criminales como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los Preseo y Los Porteños.