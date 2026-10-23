Fiscalizaciones en Barrio Meiggs: SII destapa irregularidades por casi $187 mil millones en ingresos de comerciantes

23 oct. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha continuado reforzando sus controles y análisis para prevenir y detectar el comercio informal en el Barrio Meiggs.

En el marco del control realizado durante 2025 a más de 3.300 comerciantes de la zona, se seleccionaron para procesos de revisión de mayor profundidad a 111 contribuyentes, quienes presentaban, en total, diferencias de ingresos, por casi $187 mil millones, calculados solo al comparar su declaración de renta con la información obtenida a través de la declaración jurada 1955, sobre saldos y abonos en cuentas financieras por más de 1.500 UF.

Estos contribuyentes fueron sometidos a procesos de auditorías, de los cuales, a la fecha, se encuentran 48 casos terminados, 55 se encuentran en distintas etapas el proceso y 8 de ellos terminaron sin rendimiento. En total, esas acciones de tratamiento permitieron lograr un rendimiento de más de $10.400 millones.

Valoración del trabajo conjunto e investigaciones querelladas

El director del SII, Jorge Trujillo, destacó que “estos resultados son fruto de un intenso trabajo realizado en los últimos años en la zona, de manera conjunta, entre nuestro Servicio y la Municipalidad de Santiago, entre otras instituciones que colaboran en el combate contra el comercio clandestino y el informal”.

“Este tipo de acciones demuestran que el trabajo conjunto genera una sinergia y un intercambio de información que hace más efectivo el combate contra este tipo de delitos en nuestro país”, añadió.

Por su parte, la directora Regional, Paola Pacheco, recordó que “entre los casos auditados durante 2025 se encuentran 2 casos de 5 comerciantes de mall chinos contra los cuales el SII se querelló a comienzos de 2026, por un perjuicio fiscal de más de $2.300 millones. Gracias a la contundencia de los antecedentes aportados, logramos la aplicación de diversas medidas cautelares contra los imputados, y seguimos aportando a la investigación para que se aplique el máximo rigor de la ley en este y otros casos similares”.

Despliegue en el Barrio Meiggs

Durante 2025, se realizaron 1.792 acciones de fiscalización en terreno en el Barrio Meiggs, en los que se realizaron capturas de información, 176 clausuras efectivas a comercios de la zona, controles móviles, controles de emisión y registro de documentos, aplicación de puntos fijos y empadronamiento de comerciantes que operan en el sector, además de la presentación de denuncias y querellas, entre otras acciones.

Entre las actividades concretas realizadas en el Barrio Meiggs, la directora regional Metropolitana Centro, Paola Pacheco, destacó:

Los controles nocturnos de descarga para revisar los puntos de acopio o bodegas : Su objetivo fue catastrar dónde llega la mercadería, qué tipo de mercadería se recibe, si los domicilios están informados por el contribuyente importador o si corresponde a otro Rut la documentación de la importación.

: Su objetivo fue catastrar dónde llega la mercadería, qué tipo de mercadería se recibe, si los domicilios están informados por el contribuyente importador o si corresponde a otro Rut la documentación de la importación. El uso de diversos mecanismos de fiscalización : Partiendo directamente en el barrio Meiggs, recorriendo y controlando las descargas de los camiones que provienen desde el Puerto de San Antonio, o bien en la sala de control municipal, monitoreando a través de las cámaras de seguridad para detectar un punto de descarga que presente algún riesgo, para acudir a fiscalizar.

: Partiendo directamente en el barrio Meiggs, recorriendo y controlando las descargas de los camiones que provienen desde el Puerto de San Antonio, o bien en la sala de control municipal, monitoreando a través de las cámaras de seguridad para detectar un punto de descarga que presente algún riesgo, para acudir a fiscalizar. Controles móviles: Se realizaron cada semana en conjunto con la Municipalidad y apoyo de Carabineros, lo que permitió cursar un número importante de infracciones y clausuras a contribuyentes establecidos en el sector, incautar mercadería falsificada y presentar querella por comercio clandestino.

Detección del comercio informal y control de bodegas

Respecto a la detección del comercio informal, el trabajo desarrollado en el sector consideró la aplicación de puntos fijos y observación del movimiento comercial de Meiggs, con funcionarios de la DR Centro y de la Oficina control del Crimen Organizado, además de funcionarios de Carabineros y municipales.

Asimismo, funcionarios municipales realizaron el empadronamiento de 554 vendedores de toldos azules. Esta información se contrastó con la que maneja el SII, estableciendo que existen contribuyentes formales que también usan la figura de ventas informales en el espacio público, a través de trabajadores y familiares.

Se realizaron acciones de control a bodegas, permitiendo establecer la complejidad de fiscalizar a través de la toma de inventarios y detectando que en una misma bodega se almacenaban productos de distintos contribuyentes, sin separación del espacio físico, y que no todos declaraban las importaciones, debido a que la venta sin documentos generaba remanentes permanentes.