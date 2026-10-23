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Temblor se registra en la zona centro: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 18:02 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al SE de Las Cabras, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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