Temblor se registra en la zona centro: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

23 oct. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 18:02 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al SE de Las Cabras, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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