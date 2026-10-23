Temblor se registra en la zona centro: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes, a las 18:02 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al SE de Las Cabras, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.