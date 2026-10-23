Alcalde de Cabo de Hornos llama a Cancillería a "decir basta" tras dichos de exgeneral argentino sobre "eliminar" Puerto Williams

23 oct. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, pidió a la Cancillería chilena pronunciarse tras las declaraciones del exgeneral argentino Edgar Calandín, quien afirmó que Argentina tendría herramientas para "eliminar" Puerto Williams mediante un eventual corte del suministro de gas.

En conversación con Meganoticias Ahora, el jefe comunal cuestionó los dichos y sostuvo que el Estado chileno debe defender la soberanía nacional. Además, aclaró que Puerto Williams no depende del gas argentino, por lo que descartó un riesgo de desabastecimiento.

Alcalde pide a Cancillería responder a los dichos

Fernández calificó las declaraciones de Calandín como "desafortunadas" y cuestionó que se planteen comentarios de ese tipo en medio de la relación entre ambos países. A su juicio, las palabras del exmilitar reflejan "ignorancia geográfica territorial" y pueden perjudicar los vínculos entre las comunidades.

El alcalde sostuvo que, aunque los habitantes de Puerto Williams mantienen la calma ante este tipo de declaraciones, le corresponde responder como autoridad local porque "nosotros tenemos que resguardar esta soberanía territorial insular que tenemos".

En ese contexto, pidió que Cancillería asuma un rol más activo y entregue una respuesta clara. "Hoy día es Cancillería quien debe tomar el tono y con mucha energía poder decir basta", señaló Fernández.

El jefe comunal también manifestó su intención de comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores para plantear su preocupación y solicitar que el Estado respalde a los habitantes de Cabo de Hornos.

Puerto Williams no depende del gas argentino

Respecto de las declaraciones de Calandín sobre un eventual corte del suministro, Fernández fue enfático en aclarar que la ciudad no depende de Argentina para abastecerse de gas.

"Puerto Williams no depende de la vecina ciudad de Ushuaia, y en este caso de Argentina, de su conectividad en gas", afirmó el alcalde, quien descartó que los dichos impliquen un riesgo de desabastecimiento para la comunidad.

Sin embargo, planteó que el Estado debe avanzar en una mayor autonomía energética para la zona austral y trabajar en conexiones que permitan abastecerla de gas desde el propio territorio chileno.

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