Familia de Noah recauda $30 millones en pocas horas y asegura financiamiento para primera dosis de medicamento contra el cáncer

23 oct. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una ola de solidaridad se desató en todo el país tras darse a conocer en Meganoticias la emotiva historia de Noah, el pequeño de apenas dos años que lucha contra un neuroblastoma de alto riesgo y que necesita un costoso medicamento traído desde el extranjero para evitar que el cáncer reaparezca.

A pocas horas de que sus padres, Angie y Roy, contaran su historia en Meganoticias Alerta junto a Rodrigo Sepúlveda, la respuesta de las personas no se hizo esperar: la familia confirmó que logró recaudar más de $30 millones de pesos, superando ampliamente los $15 millones que necesitaban con urgencia antes de este lunes para asegurar la llegada de la primera dosis del remedio.

Meta clave superada, pero la lucha sigue

La cifra alcanzada le entrega un respiro a la familia respecto al plazo límite de este inicio de la próxima semana. El medicamento, que proviene de España y se encontraba en tránsito desde Uruguay, es crucial para que el pequeño tenga hasta un 85% de probabilidades de recuperación definitiva.

Sin embargo, los padres recordaron que aún queda un importante tramo por avanzar, ya que el tratamiento completo alcanza un valor total de $150 millones de pesos. Por lo mismo, la recaudación debe seguir adelante para cubrir la totalidad del proceso médico que requiere el niño.

Un profundo mensaje de agradecimiento

Luego de la gran respuesta del público, la familia inmortalizó el momento con una fotografía junto al conductor Rodrigo Sepúlveda y dedicó emotivas palabras de gratitud a través de la cuenta oficial de la campaña (@todos_x_noa).

"Gracias por escucharnos, por empatizar con nuestra lucha y por ayudarnos a llegar a más personas en este momento tan urgente. Cada espacio, cada palabra y cada gesto de apoyo nos acerca un poquito más a nuestra meta y nos llena de esperanza", expresaron los padres en sus redes sociales.

Asimismo, reflexionaron sobre lo complejo que ha sido este camino que los obligó a trasladarse desde La Serena a Santiago, vender sus pertenencias y separarse temporalmente de sus otros dos hijos.

"Hoy estamos luchando contra el tiempo para conseguir el medicamento que Noah necesita para continuar su tratamiento. No ha sido fácil, pero seguimos de pie, con fe y confiando en que, unidos, podemos lograr algo grande (...) Nunca olvidaremos a quienes nos tendieron una mano cuando más lo necesitábamos", señalaron con emoción.

¿Cómo seguir apoyando a Noah?

Para colaborar con la campaña y permitir que Noah reciba el tratamiento necesario, la familia dispuso los datos bancarios para la recaudación:

Instagram oficial: @todos_x_noah, donde se encuentra todo el proceso documentado.

Cuentas bancarias habilitadas: Banco Itaú, Banco Santander, BancoEstado, Mercado Pago y PayPal.