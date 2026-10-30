PDI detiene a imputado por estafa de $500 millones a joyería del centro de Santiago

30 oct. 2026 - 22:54 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI detuvieron a un imputado por una millonaria estafa que afectó a una joyería ubicada en el centro de Santiago. El sujeto habría obtenido joyas avaluadas en aproximadamente 500 millones de pesos, tras suplantar la identidad de la propietaria del local.

Según detalló el jefe de la brigada especializada, subprefecto René Quintanilla, el imputado contactó a las dependientas haciéndose pasar por la dueña de la joyería y les solicitó reunir una importante cantidad de especies.

Luego, les indicó que debían entregar las joyas a un sujeto que llegaría hasta una determinada intersección de calles, en plena vía pública.

Tras las diligencias investigativas y la identificación del imputado, detectives concretaron su detención en la comuna de Lampa.

El detenido es un ciudadano chileno de 28 años, quien registra antecedentes por delitos similares, relacionados con el denominado “cuento del tío”. Además, mantiene una orden de detención por el delito de receptación de vehículo motorizado.