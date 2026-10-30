Noche de Halloween: Meteoróloga de Megatiempo anuncia a qué hora comenzarán las lluvias

30 oct. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 31 de octubre, jornada en que se celebra Halloween, estará marcada por la inestabilidad atmosférica en distintas regiones del país. Así lo adelantó la meteoróloga de Megatiempo, Lisette Aguilera, quien explicó a qué hora podrían comenzar las precipitaciones y cuáles serán los horarios más complejos para quienes salgan a pedir dulces.

Según detalló, una vaguada en altura favorecerá el desarrollo de precipitaciones desde la región de Coquimbo hasta el Biobío, principalmente en sectores de precordillera y algunos valles interiores.

La especialista advirtió que el escenario más complejo se presentaría durante la tarde, “a partir de las 15:00 horas”, cuando podrían registrarse “chubascos intensos, tormentas eléctricas y caída de granizos. Y no se descarta también la formación de nubes tornádicas.”

¿A qué hora lloverá durante Halloween?

Aguilera explicó que el horario de mayor inestabilidad se extendería entre las 15:00 y las 20:00 o 21:00 horas, por lo que coincidiría con el periodo en que niños y familias suelen salir a celebrar Halloween.

Respecto de la intensidad de las precipitaciones, señaló que estas serán bastante variables y sectorizadas. En la Región Metropolitana, por ejemplo, podrían registrarse diferencias importantes entre localidades, con sectores que recibirían cerca de un milímetro y otros donde podrían caer entre 10 y 15 milímetros en un corto periodo.

La meteoróloga indicó que la región del Maule podría concentrar las precipitaciones más intensas, con posibilidad de chubascos, granizos y tormentas eléctricas.

Recomendaciones ante las tormentas eléctricas

Frente a este pronóstico, Lisette Aguilera recomendó tomar precauciones, especialmente si se realizan actividades al aire libre durante la tarde.

“Si usted ve que hay condiciones desfavorables, por ejemplo, se empieza el viento arrachado, también empiezan a sonar los truenos, caen los rayos, mejor mantenerse en la casa hasta que pase la tormenta”, advirtió.

Asimismo, explicó que los árboles no son un lugar seguro para protegerse durante una tormenta eléctrica, ya que pueden atraer descargas. Por ello, recomendó buscar refugio en espacios cerrados.

Finalmente, la especialista señaló que las condiciones comenzarían a mejorar durante la noche, por lo que quienes quieran salir a celebrar Halloween podrían encontrar un escenario más favorable una vez que disminuya la inestabilidad.

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