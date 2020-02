John Jairo Velásquez Vásquez fue uno de los sicarios más sanguinarios del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Con tan solo 17 años de edad, comenzó a trabajar junto a “El Patrón” dentro del Cartel de Medellín.

Los encargos por parte de Escobar iban desde asesinatos y secuestros, hasta torturas y terrorismo en algunas ciudades de Colombia. Deseos delictivos que “Popeye” -como lo llamaban- cumplía sin dudarlo y sin mayores remordimientos. Sin embargo, hubo uno que recordó hasta el final de sus días: el de Wendy Chavarriaga, el amor de su vida.

Popeye asesinó a su propia novia

"Yo la quería con toda mi alma”, dijo Popeye al diario El Tiempo, mientras recordaba el día en que tuvo que matar a su novia.

Wendy Chavarriaga fue una de las amantes de Pablo Escobar y estuvo a punto de darle un hijo al narcotraficante. Fue después de ese episodio que John Jairo la conoció e inició una relación sentimental con ella. Un amor que terminó con un final bastante trágico.

"Es uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Era una mujer muy hermosa, podía ser una reina de belleza. Ella había sido novia del patrón, pero quedó embarazada y para él la familia era sagrada. Un hijo fuera del matrimonio era impensable. Entonces la hizo abortar a la fuerza y a partir de ese momento ella decidió vengarse”, contó el ex sicario en una entrevista con la Revista Semana de Colombia.

Por cuestiones de la vida, Popeye y Wendy se reencontraron semanas después en una discoteca de Medellín: “comenzamos a salir y nos enamoramos. Como al patrón había que informarlo de todo, le pedí permiso para ennoviarme con ella, me lo dio, pero me dijo que tuviera cuidado", recordó.

¿Por qué Popeye mató a Wendy?

Al parecer, Wendy solo quería vengarse de Escobar por haberla obligado a abortar, es por esto que se contactó con autoridades colombianas para “ayudarlos” a encontrar al narco más buscado del país: "se volvió informante del bloque de búsqueda. Y el patrón, que tenía su servicio de inteligencia por todas partes, llegó a grabarle una conversación donde estaba hablando con un tipo que tenía contactos con la DEA. El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela’. Como las órdenes no se discutían, me tocó”, dijo el ex sicario.

Sin pensarlo, organizó el asesinato de Wendy: “Yo le puse una cita y le mandé cinco sicarios para que acabaran con ella … Usted no sabe lo que es matar a una persona a la cual uno adora", agregó, sin una gota de arrepentimiento, a la revista colombiana.

Esta se suma a las más de 3 mil muertes en las que estuvo involucrado John Jairo Velásquez durante sus días junto a “El Patrón”. Graves delitos de los que nunca se arrepintió.