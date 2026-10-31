Mauricio Flores se refirió a la detención de su hijo: "Un momento profundamente doloroso y difícil"

31 oct. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido comediante nacional Mauricio Flores se refirió a la detención de su hijo Danko, quien fue sorprendido transportando más de 18 paquetes de cocaína en un vehículo durante un procedimiento policial en la Región de Tarapacá.

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio compartió un comunicado en el que señaló que "como familia estamos atravesando un momento profundamente doloroso y difícil. Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar".

¿Qué dijo Mauricio Flores?

"Hoy nuestra prioridad es permanecer unidos y enfrentar este momento con la mayor fortaleza posible", expresó Flores en un mensaje compartido en una historia de Instagram.

Además, el comediante, miembro del dúo Melón y Melame, pidió a la prensa que no le insistan en dar declaraciones. "Hago un llamado a todos los medios de comunicación a respetar nuestra privacidad y comprender mi decisión de no referirme públicamente a esta situación".

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, los paquetes de droga estaban ocultos en una parte del vehículo en el que viajaba Danko Flores.

El procedimiento se concretó luego de que funcionarios de Aduanas inspeccionaran con un escáner que detectó los paquetes dentro del automóvil.

Posteriormente, el imputado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para finalmente quedar en prisión preventiva.