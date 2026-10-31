Flávio Bolsonaro dice que salió de Brasil porque es víctima de una "persecución"

31 oct. 2026 - 02:00 hrs.

El excandidato conservador Flávio Bolsonaro dijo el viernes desde Estados Unidos que salió de Brasil porque es víctima de una "persecución" en su país, donde, según él, se vive "un régimen de excepción".

Flávio Bolsonaro, que perdió el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo, salió clandestinamente el martes de Brasil y llegó a Florida en un jet privado tras un periplo por Argentina y Ecuador.

"Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba", afirmó el senador en una transmisión en vivo en Instagram.

¿Qué dijo Flávio Bolsonaro?

Fue su primera aparición desde que publicó el miércoles una carta en la que se declaró "líder" de Brasil y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

Relató que el lunes, al día siguiente del balotaje, la policía le pidió entregar sus pasaportes al salir de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria. La orden judicial se emitió como parte de una investigación por lavado de dinero.

No dio detalles sobre cómo salió del país. Aseguró que decidió con su esposa "sin que nadie supiera" y pidió no apuntar "con el dedo a nadie".

"No salí de Brasil, salí por Brasil", afirmó. Acusó además al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, de señalarlo "falsamente" en la investigación.

Su recorrido, lleno de incógnitas, puso bajo presión a los presidentes Donald Trump y Javier Milei. También agrava las crisis diplomáticas de Brasilia con Washington y Buenos Aires, en curso desde hace meses.

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