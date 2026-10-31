Corte de agua se extenderá por hasta seis horas en comuna de la RM este sábado: Revisa el sector afectad
¿Qué pasó?
La compañía Aguas Andinas anunció un corte de agua para sectores de una comuna dentro de la Región Metropolitana durante la jornada de este sábado 31 de octubre.
La medida responde a trabajos de cambio de válvula en el sector y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
A través de su sitio web, Aguas Andinas especificó que las suspensiones en el suministro de agua afectarán a ciertos perímetros específicos y no a la totalidad de la comuna afectada.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este sábado 31 de octubre?
Quilicura: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
Cabe mencionar que estos cortes fueron programados por la empresa, por lo que estaban anunciados con anterioridad.
Para conocer la zona exacta que no tendrá agua este sábado 31 de octubre, ingresa al siguiente enlace de Aguas Andinas y revisa el mapa.
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