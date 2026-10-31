Fue detenida banda de menores de edad dedicada al robo de celulares: Algunos de sus integrantes tenían 11 y 12 años

31 oct. 2026 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda compuesta principalmente por menores de edad, algunos de apenas 11 y 12 años, fue desarticulada en Temuco tras una investigación que comenzó en 2025.

La agrupación operaba en nueve regiones del país, utilizando la modalidad del "turbazo" para robar teléfonos celulares en tiendas de telefonía móvil.

La Policía de Investigaciones logró detener a cinco adolescentes y a un adulto que lideraba la banda, quien reclutaba y entrenaba a los menores para cometer los ilícitos.

La fiscal María Paz Morgada señaló al respecto que "estos menores ingresaban a tiendas y hacían turbazos. Lo hacían de forma violenta y lo que realizaban era sacar a la fuerza los teléfonos que estaban en vitrinas".

Según información policial, durante los allanamientos se incautaron armas, municiones y drogas.

La fiscal a cargo destacó la violencia e intimidación empleada en los robos, y se mantiene el debate sobre la responsabilidad penal de los menores involucrados.

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