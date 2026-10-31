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Tras semanas de especulaciones: Kel Calderon rompe el silencio sobre supuesto quiebre amoroso con Renzo Tissinetti

Durante las últimas semanas, los medios de farándula y las redes sociales especularon intensamente sobre el supuesto quiebre amoroso entre Kel Calderón y el chef Renzo Tissinetti.

Durante dicho período, la hija de Raquel Argandoña mantuvo un estricto silencio que solo sirvió para alimentar los rumores que tenían preocupados a los seguidores de la abogada.

Sin embargo, cansada de los "chismes" faranduleros, Kel decidió cortar por lo sano y abordar directamente la situación.

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¿Kel terminó con su pololo?

Kel se refirió al supuesto quiebre durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde un seguidor le preguntó: "¿Aún estás con tu novio?".

"Sí, jajaja. Soy una mujer con mucha paciencia", escribió la influencer sobre una fotografía junto a Renzo con la que acalló todos los rumores sobre su relación.

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Así, con una fotografía y una respuesta directa, Kel dejó en claro que su pololeo con el reconocido chef sigue firme pese a todas las especulaciones.

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