Tras semanas de especulaciones: Kel Calderon rompe el silencio sobre supuesto quiebre amoroso con Renzo Tissinetti

31 oct. 2026 - 09:01 hrs.

Durante las últimas semanas, los medios de farándula y las redes sociales especularon intensamente sobre el supuesto quiebre amoroso entre Kel Calderón y el chef Renzo Tissinetti.

Durante dicho período, la hija de Raquel Argandoña mantuvo un estricto silencio que solo sirvió para alimentar los rumores que tenían preocupados a los seguidores de la abogada.

Sin embargo, cansada de los "chismes" faranduleros, Kel decidió cortar por lo sano y abordar directamente la situación.

¿Kel terminó con su pololo?

Kel se refirió al supuesto quiebre durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde un seguidor le preguntó: "¿Aún estás con tu novio?".

"Sí, jajaja. Soy una mujer con mucha paciencia", escribió la influencer sobre una fotografía junto a Renzo con la que acalló todos los rumores sobre su relación.

Así, con una fotografía y una respuesta directa, Kel dejó en claro que su pololeo con el reconocido chef sigue firme pese a todas las especulaciones.

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