PGU: Quiénes reciben el monto máximo

31 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Con la Pensión Garantizada Universal (PGU), las y los jubilados pueden complementar sus pensiones. Las personas podrán recibir la PGU incluso si siguen trabajando, siempre y cuando sean mayores de 65 años.

Actualmente, la PGU entrega un total de $231.732 a sus beneficiarios mayores de 65 años, pero, gracias a la Reforma de Pensiones, hay un grupo que podrá recibir el monto máximo.

¿Quiénes reciben el monto máximo de la PGU?

El monto máximo de la PGU corresponde a $250.275 y desde este año lo reciben las personas que tengan 75 años o más. Los beneficiarios de la PGU que cumplan los 75 entre octubre de este año y agosto de 2027 podrán acceder al aumento desde el mes de su cumpleaños.

¿Cuándo aumenta el monto de la PGU?

El alza gradual continuará en 2027, año en que habrá dos nuevos incrementos. En febrero se aplicará el reajuste correspondiente al IPC, y en septiembre llegará el ajuste más relevante, cuando los beneficiarios mayores de 65 años accedan finalmente al monto máximo establecido por la reforma previsional.

Este aumento programado para 2027 será el último establecido por la Reforma de Pensiones y a esa altura ya todos los beneficiarios de la PGU recibirán poco más de $250.000.

Para conocer cuándo recibes el aumento de la PGU, debes entrar al siguiente enlace de ChileAtiende (clic aquí) e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

A continuación, el sistema mostrará tu monto actual, la fecha en que recibirás el aumento y su monto final.

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