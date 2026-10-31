Cumplirá pena en libertad: Condenan a José Venturino por accidente en que murieron dos universitarias en San Antonio

31 oct. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Conducía a 176,4 km/h, tenía 1,24 gramos de alcohol en su cuerpo y, tras chocar, no habría prestado ayuda a las dos jóvenes que viajaban en su automóvil. A más de dos años del accidente en que murieron Agustina y Trinidad en San Antonio, región de Valparaíso, José Ignacio Venturino Saporta fue condenado a tres años y un día de presidio, pena que cumplirá bajo libertad vigilada intensiva.

El accidente y los testimonios tras el choque

El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando Venturino tenía 25 años y conducía su BMW por una curva. Las dos universitarias viajaban en el asiento trasero. Entre los antecedentes presentados por la Fiscalía estuvieron los peritajes que establecieron la velocidad del vehículo y el informe de Carabineros, que indicó que el consumo de alcohol había reducido sus capacidades psicomotoras.

Los testimonios de quienes llegaron al lugar también fueron considerados. Uno de ellos relató que, al preguntarle por las jóvenes, el conductor respondió: “¡No las conozco hueón, no sé quién son!”. Otro testigo declaró que Venturino gritaba: “¡Mira cómo quedó el auto hueón. Mi papá me va a matar!”.

El copiloto, quien entonces era amigo del conductor, aseguró que no vio ningún animal atravesarse en el camino, como sostenía la versión de Venturino. También relató que este le pidió que no contara lo ocurrido mientras intentaba ayudar a las jóvenes. Según su declaración, el conductor no quería que llamaran a Carabineros.

Los delitos por los que fue condenado

El Juzgado de Garantía de San Antonio dictó la condena en un procedimiento abreviado. Venturino recibió tres años y un día por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, 541 días por no prestar auxilio a las víctimas y 21 días por conducción temeraria, según consignó BiobioChile.

Además, deberá pagar una multa de poco más de $700 mil y quedó con su licencia de conducir cancelada. Pese a la pena de presidio, cumplirá la sanción principal bajo libertad vigilada intensiva.