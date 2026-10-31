Amplían detención para imputados en secuestro con homicidio: Fiscal explicó vínculo con reos y cómo operan desde cárceles

31 oct. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes, el Ministerio Público confirmó que el cuerpo de Martín Pérez, de 19 años, fue encontrado en la comuna de Colina tras haber sido secuestrado por sujetos que exigieron un rescate de $50 millones a su familia.

El hecho, eso sí, comenzó el pasado lunes 26 de octubre, cuando el joven salió de su trabajo en un taller de carpintería y fue voluntariamente hasta la comuna de Estación Central, donde se reunió con el grupo de sujetos y abordó un auto. A partir de ese instante, se comenzó a exigir el rescate a su familia.

Luego del trabajo policial, se detuvo a dos sujetos por su presunta responsabilidad en los hechos. Ellos pasaron a control esta jornada, y se amplió su detención por "el delito de secuestro extorsivo con resultado de homicidio.

Una vez determinado lo anterior, el fiscal supraterritorial ECOH, Pablo Sabaj, habló con la prensa sobre estos sujetos y la conexión de estos con individuos que se encuentran presos, quienes habrían ideado todo este ilícito.

"Ellos eventualmente tienen participación en otros hechos, hay incluso algunas detenciones anteriores y su vinculación, como dije el día de ayer, está fuertemente ligada a personas que están en recintos carcelarios", comenzó.

Consultado si una de esas cárceles sería la de Concepción, dijo escuetamente que "eso no se lo puedo contestar".

Pese a lo anterior, sí mencionó que "lamentablemente operan como siempre la gente que está dentro de la cárcel, se consiguen teléfonos celulares y planifican hechos delictivos, dan las instrucciones, ordenan y mueven gente para que cometa los delitos, para que recoja el dinero de las extorsiones, etcétera".

"Los imputados son personas muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, aproximadamente. Es una edad bastante, digamos, corta para lo que nosotros conocíamos del actuar de los grupos delictuales extranjeros. En este caso, al menos, no tengo estadísticas generales, pero en este caso al menos las edades han bajado respecto a otros casos similares", prosiguió.

Para cerrar, dijo de los individuos que "ambos están en situación irregular. El primero de ellos sí tiene canje penal, es decir, había pasado por el sistema penal, y el otro estaba derechamente irregular hace 3 años. Respecto a la violencia con que habrían actuado, son terminologías que son más propias de un sociólogo; yo no podría referirme a eso".

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