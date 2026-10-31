Temblor sacude Panamá sin reporte de víctimas o daños: Hubo evacuación en el Metro

31 oct. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este sábado en Panamá, sin que de momento se reporten víctimas o daños, tres semanas después de un potente terremoto que dejó tres muertos y daños en infraestructuras, informaron institutos geológicos.

El movimiento fue superficial (a 10 km de profundidad) y su epicentro fue ubicado a 18 km al este de la localidad de Tonosí.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), tuvo una magnitud de 5,2, aunque el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo situó inicialmente en 6,1.

De forma preventiva, el servicio del Metro fue interrumpido y sus pasajeros evacuados de los trenes y las estaciones.

Panamá fue sacudida el 9 de octubre por un violento terremoto de 7,7 que dejó tres fallecidos y más de 2.000 damnificados.

Además, causó afectaciones en unas 1.300 viviendas y 400 escuelas.