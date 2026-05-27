Te pueden robar datos sin que sepas: Los riesgos de ver el Mundial en sitios no oficiales

27 may. 2026 - 07:21 hrs.

El Mundial de fútbol es uno de los eventos más esperados del planeta y, como ocurre con cualquier fenómeno masivo, también despierta el interés de quienes buscan aprovecharse del entusiasmo de la gente. Cada edición del torneo viene acompañada de un aumento significativo en intentos de estafa, fraude digital y robo de datos que explotan precisamente las ganas de los fanáticos de no perderse nada.

La emoción de seguir cada partido, conseguir entradas o acceder a contenido exclusivo se convierte en el anzuelo perfecto para los cibercriminales. Y con el crecimiento del consumo digital, las modalidades de engaño se han vuelto cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar a simple vista.

Uno de los vectores de ataque más comunes son las aplicaciones y sitios web que prometen transmitir en vivo todos los partidos del torneo, sin cortes, en alta calidad y de forma completamente gratuita. Estas plataformas no están en los repositorios oficiales y suelen solicitar permisos invasivos o datos personales que no tienen ninguna justificación para una app de streaming convencional.

Piden acceso a más datos de lo que necesitan

Un ejemplo reciente es Magis TV, aplicación que ganó popularidad en países como Argentina, Colombia y México al presentarse como una alternativa gratuita para ver series, películas y deportes en vivo. Desde ESET detectaron que solicitaba permisos críticos que van mucho más allá de lo necesario, y si bien fue bloqueada en varios países, ya cuenta con una sucesora llamada Xuper TV que sigue operando bajo la misma lógica.

El riesgo no se limita solo a las aplicaciones. Los sitios web que piden crear una cuenta, pagar un cargo mínimo, iniciar sesión con Google o vincular una cuenta de Facebook tienen como objetivo robar credenciales, datos bancarios y tarjetas de crédito. A esto se suma un riesgo legal, ya que retransmitir contenido sin los derechos correspondientes puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de internet o incluso acciones judiciales.

Más allá del streaming, los engaños también aparecen en forma de entradas en oferta, preventa de álbumes, apuestas y accesos VIP. La mayoría comparte características similares: mensajes de urgencia con frases como "últimas entradas" o "solo por hoy", promesas de exclusividad, recompensas inmediatas y una apariencia visual que imita a organizaciones reconocidas como la FIFA, Panini o plataformas de apuestas legítimas.

Las recomendaciones de expertos

Para no caer en estas trampas, los especialistas en ciberseguridad de ESET recomiendan descargar aplicaciones solo desde repositorios oficiales y verificar siempre la URL de un sitio antes de ingresar cualquier dato personal o bancario. También es clave desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser reales y evitar hacer clic en enlaces que llegan por redes sociales o WhatsApp.

Otras medidas útiles incluyen no ingresar credenciales de Google o Facebook en sitios dudosos, revisar los permisos y comentarios de una app antes de instalarla, y comprar entradas o merchandising únicamente a través de canales oficiales. En un Mundial donde la emoción está a flor de piel, unos segundos de precaución pueden evitar un dolor de cabeza enorme.

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