Los 12 grupos del Mundial 2026: así quedó el mapa del torneo más grande de la historia

27 may. 2026 - 13:11 hrs.

La Copa del Mundo que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá será la más grande de la historia: 48 selecciones, 12 grupos y una fase eliminatoria que comienza en los dieciseisavos de final.

El sorteo se realizó el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., con Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal como encargados de sacar las bolillas.

El nuevo formato contempla 12 grupos de cuatro selecciones, donde los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Así quedaron conformados:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curaçao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El sorteo deparó zonas de alto voltaje. El Grupo H enfrenta a España —campeona de Europa vigente— con Uruguay, en lo que promete ser el duelo más atractivo de la primera fase.

En el Grupo J, Argentina deberá superar la fase sin sobresaltos ante rivales accesibles, mientras que el Grupo I reúne a Francia y Noruega en un duelo europeo de primer nivel.

Los tres países anfitriones quedaron distribuidos en distintos grupos: México encabeza el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D, garantizando que cada sede tenga una selección local que atraiga a sus aficionados desde el inicio. Wikipedia

La fase de grupos se disputará entre el 11 y el 27 de junio, antes de dar paso a la etapa eliminatoria que culminará con la gran final el 19 de julio de 2026.

Todo sobre Mundial 2026