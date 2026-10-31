Hallazgo de cuerpo en ribera del río Mapocho: Bomberos y Carabineros trabajan en el lugar

31 oct. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Aproximadamente a las 10 de la mañana se encontró un cuerpo en la ribera del río Mapocho, a la altura de Avenida Andrés Bello.

Personal de bomberos y del GOPE de Carabineros llegaron para facilitar la extracción de los restos debido a las dificultades de acceso en la zona.

El hallazgo fue detectado inicialmente por cámaras de seguridad de la municipalidad de Providencia, que alertaron a la policía uniformada.

La PDI también está realizando diligencias para esclarecer las causas del hecho, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre la identidad del fallecido.

En todo caso, la periodista de Meganoticias, María Asunción Ries, apuntó que "se sabe que es un hombre".

La zona está acordonada —muy cerca de la Clínica Indisa— y por ahora se revisan las cámaras de seguridad, además de empadronar a vecinos.

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