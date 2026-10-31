Acreencias bancarias: Así puedes saber si tienes dinero pendiente en el banco

31 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Cada año, los bancos, cooperativas de ahorro y crédito o emisores de tarjetas de pago publican una nómina de acreencias bancarias, que corresponde a los dineros de personas o empresas depositados en estas entidades.

Este listado se crea porque el dinero no ha sido cobrado o no ha registrado movimiento durante dos años, lo que puede ocurrir debido a que el dueño olvidó cobrarlo o simplemente porque no sabía de su existencia.

¿Cómo saber si tengo acreencias bancarias por cobrar?

Si no has sido informado de las acreencias bancarias, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuenta con un portal donde puedes consultar si te corresponde algún dinero sin cobrar, ya sea como empresa o como persona.

Para revisar, debes ingresar a este enlace de la CMF (clic aquí), luego seleccionar el año de publicación de acreencias que quieras consultar y escribir tu nombre o el de la empresa.

Es importante tener en cuenta que, si las acreencias no son cobradas en un periodo de tres años, la entidad financiera está autorizada a entregar estos montos a Bomberos.

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