Captan en video avalancha en cercanías de cancha de esquí del sector de Santa Teresa en Farellones

31 oct. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un usuario de redes sociales captó en video una avalancha en las cercanías de las canchas de esquí del sector de Santa Teresa, en Farellones.

En el registro se aprecia claramente la fuerza del deslizamiento, junto con un audio que difícilmente deje indiferente a nadie.

Captan avalancha en Farellones

La periodista de Meganoticias, Bárbara Mena, informó que el evento ocurrió alrededor de las 17:45 horas de ayer viernes y que, aunque la avalancha no alcanzó el camino, se mantiene un monitoreo constante debido al riesgo latente.

Las autoridades recomiendan no salir del dominio esquiable ni de las pistas demarcadas y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Además, se informó que la temporada de esquí se extendió hasta el 1 de diciembre, con uso permitido de andariveles hasta las cuatro de la tarde.

El pronóstico indica posibles precipitaciones en la tarde, lo que podría aumentar la inestabilidad del manto nival.