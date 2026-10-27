Asesinan a guardia de seguridad al intentar frustrar robo en mall chino de Valparaíso

27 oct. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un guardia de seguridad fue asesinado con un arma blanca al intentar frustrar un robo dentro de un establecimiento comercial, hecho ocurrido la tarde de este martes en la ciudad de Valparaíso.

Víctima enfrentó a ladrón

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el crimen se registró a eso de las 20:00 horas en un mall chino llamado "Casi Todo", ubicado en la intersección de calle Quillota con avenida Argentina.

Aunque la dinámica aún está en investigación, de momento se sabe que el trabajador, de 29 años, habría intentado frustrar el robo al interior del local.

Según la información entregada por Carabineros, el guardia de seguridad se habría enfrentado al presunto ladrón, quien lo apuñaló a la altura del tórax.

Delincuente logró huir

Tras la agresión, personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) llegó al lugar para asistir a la víctima.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación para intentar salvar la vida del trabajador; sin embargo, pese a los esfuerzos, la víctima falleció a las 20:53 horas.

La policía indicó que el robo logró ser frustrado por el trabajador y que el agresor finalmente huyó en dirección desconocida. Actualmente, se realizan diligencias para dar con su paradero.