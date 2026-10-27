Tenía dos hijos y llegó a Chile buscando trabajo: La historia de joven boliviana que murió al huir de ataque sexual en Melipilla

27 oct. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado el caso de una joven mujer de nacionalidad boliviana, quien perdió la vida al intentar escapar de un supuesto ataque sexual en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

La víctima se lanzó desde un vehículo en movimiento tras sufrir un presunto abuso sexual por parte del conductor, quien la engañó ofreciéndole una falsa oferta laboral.

Era madre de dos hijos y viajó a Chile buscando trabajo

Se trata de Oshin Santos Santos, de 30 años. Era madre de dos hijos de 10 y 13 años y tenía un propósito muy claro: encontrar en Chile una oportunidad laboral que le permitiera salir adelante.

Redes sociales

Originaria de Bolivia, Oshin vivía junto a su esposo y sus hijos en Cuchumpaya, una localidad rural del municipio de Chulumani.

Según publicó el diario El País, la mujer llegó a Chile para buscar mejores oportunidades. Su principal fuente de ingresos era como temporera, mientras sus hijos permanecían en su país de origen.

Sin embargo, su búsqueda de trabajo terminó en una tragedia que hoy mantiene a su familia enfrentada al dolor y a la incertidumbre.

Un triste final

La mañana del jueves 22 de octubre, mientras caminaba por el sector de Teniente Merino, en Melipilla, un hombre a bordo de una furgoneta blanca se acercó a ella y le ofreció trabajo.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, todo se trataba de una mentira. Esa supuesta oferta laboral no era más que un engaño con que el agresor consiguió que la mujer subiera al vehículo.

Una vez dentro, el conductor reanudó la marcha y comenzó a realizar gestos de connotación sexual en su contra. Atemorizada, Oshin se lanzó del automóvil en movimiento para escapar.

Las graves lesiones que sufrió, principalmente en la cabeza, terminaron provocando su muerte el sábado, después de dos días hospitalizada.

Tras el hecho, el imputado huyó del lugar sin prestarle auxilio y fue detenido horas más tarde. El viernes se le formalizó por abuso sexual y por no prestarle ayuda a la víctima, quedando en prisión preventiva.

Hasta ese momento, la mujer seguía con vida. Ahora, tras confirmarse su muerte, desde la fiscalía solicitarán una nueva audiencia para reformalizar al imputado por su responsabilidad en el fallecimiento.

"Yo pensé que me la iba a llevar viva"

Mientras Oshin permanecía internada en el Hospital de Melipilla, su hermana viajó desde Oruro para acompañarla.

En declaraciones a NTV Noticias Melipilla, recordó la esperanza con la que llegó a Chile y la crudeza de lo ocurrido: "Yo pensé que me la iba a llevar viva. No pensé que ella estaba con muerte cerebral".

La hermana también describió a Oshin como una mujer trabajadora y de buen corazón. "Oshin era muy buena persona, muy trabajadora. No tenía ni un zapato nuevo. No es justo que le hagan esto", relató.

Ahora, la familia debe enfrentar otra dificultad: conseguir los recursos y realizar las gestiones necesarias para trasladar sus restos a Bolivia.

Su hermana ha pedido ayuda para la repatriación y ha reclamado que la muerte no quede impune. "Yo solo pido justicia; ella no es un perro, ella vino a trabajar por sus hijos", expresó.