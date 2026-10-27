Puerto Varas prepara la llegada de nuevos buses: Así serán los recorridos

27 oct. 2026 - 18:31 hrs.

¿Qué pasó?

Puerto Varas se prepara para avanzar hacia un nuevo sistema de transporte público urbano con la incorporación de 20 buses eléctricos, una iniciativa que busca mejorar la conectividad entre los barrios y los principales servicios de la ciudad.

El proyecto fue destacado por el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate Silva, quien, a través de su cuenta de Instagram, agradeció el trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Los Lagos para reactivar la iniciativa.

Según explicó el jefe comunal, la propuesta contempla más buses, mejores recorridos y vehículos adaptados a las características urbanas de la ciudad. La expectativa es iniciar próximamente el proceso de licitación, con el objetivo de que el sistema comience a operar durante el primer semestre de 2028.

Así serán los nuevos buses eléctricos de Puerto Varas

Uno de los principales cambios del proyecto está en el tamaño de los vehículos. Mientras que la propuesta anterior contemplaba buses de 8,5 metros de largo, el diseño actualizado considera unidades más compactas, de seis metros y con capacidad para 25 pasajeros.

La modificación busca adaptar el transporte público a las características de Puerto Varas, especialmente a sus calles y sectores urbanos consolidados, donde vehículos de menor tamaño pueden facilitar los desplazamientos.

Como referencia, ciudades europeas como Madrid y Florencia han incorporado minibuses para circular por calles estrechas y zonas urbanas con una infraestructura que requiere vehículos de dimensiones reducidas.

¿Qué recorridos tendrán los nuevos buses?

El nuevo sistema busca conectar distintos barrios con servicios y puntos estratégicos de la ciudad. Entre los lugares considerados dentro de la conectividad del proyecto se encuentran la estación, el hospital y los Centros de Salud Familiar (CESFAM), con el propósito de facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos.

La propuesta apunta a mejorar el acceso al transporte público para quienes necesitan trasladarse por motivos de salud, estudio, trabajo u otras actividades, fortaleciendo la conexión entre los sectores residenciales y los principales servicios urbanos.

Tarifas diferenciadas para adultos mayores y estudiantes

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la incorporación de tarifas diferenciadas para adultos mayores y estudiantes.

Además, el sistema considera el pago con tarjeta, una alternativa que busca facilitar el acceso al servicio y modernizar la experiencia de los pasajeros.

¿Cuándo comenzarían a funcionar los buses eléctricos?

De acuerdo con lo informado por el alcalde Tomás Gárate, el proyecto espera iniciar próximamente su proceso de licitación, etapa necesaria para avanzar hacia la implementación del sistema.

El objetivo planteado es que los nuevos buses eléctricos comiencen a funcionar durante el primer semestre de 2028: “¡Seguimos avanzando hacia un transporte público digno, moderno y conectado con las necesidades de nuestras vecinas y vecinos!”, expresó el jefe comunal en su publicación.