52 servicios están involucrados: Las comunas afectadas por quiebra de empresa del Sistema RED

26 oct. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Metropol presentó ante los tribunales una solicitud de liquidación voluntaria, procedimiento contemplado en la Ley N.º 20.720, que regula los procesos de insolvencia y liquidación en Chile.

La situación fue informada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de transporte público que actualmente operan las empresas Buses Alfa y Buses Omega.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la cartera, el Grupo Metropol cuenta con 741 buses distribuidos en 52 servicios, equivalentes al 10,3% de la flota total del sistema RED Metropolitana de Movilidad.

¿Qué pasará con los recorridos de Metropol?

Ante la solicitud de liquidación voluntaria, el Ministerio de Transportes aseguró que los recorridos operados por ambas empresas continuarán funcionando de manera habitual, mediante el apoyo de otras compañías que forman parte del sistema de transporte público metropolitano.

Desde la cartera destacaron que RED cuenta con una estructura que permite redistribuir los apoyos operacionales entre sus distintas unidades de negocio, con el objetivo de evitar interrupciones que afecten a los pasajeros.

En ese contexto, el ministerio señaló que el sistema dispone de capacidad para garantizar la disponibilidad de buses y mantener la conectividad de los usuarios, pese a la situación financiera que enfrenta el operador.

Las comunas donde operaban los 741 buses

El Grupo Metropol tiene presencia principalmente en cuatro comunas de la Región Metropolitana: Huechuraba, Renca, Puente Alto y San Bernardo.

En total, la compañía presta 52 servicios, cuya operación representa el 10,3% de la flota del sistema RED. Por este motivo, las autoridades han coordinado medidas con otros operadores para mantener los recorridos y evitar que los usuarios tengan dificultades para llegar a sus destinos.

El Ministerio de Transportes también indicó que, a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, se habían implementado apoyos para asegurar la continuidad de los servicios asignados a Metropol, en medio de una serie de situaciones de incumplimiento.

Ministerio busca designar un administrador provisional

Como parte de las medidas para resguardar la operación, el Ministerio de Transportes se encuentra en proceso de designar a Fernando Saka Herrán como administrador provisional de las empresas involucradas.

Su principal función será garantizar la continuidad operacional de los recorridos y coordinar las acciones necesarias para mantener el servicio a disposición de los pasajeros.

De esta manera, la autoridad busca evitar que el proceso judicial de liquidación afecte el funcionamiento del transporte público capitalino, mientras se adoptan las medidas correspondientes para asegurar la prestación de los servicios.