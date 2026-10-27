"Sin pensión, no hay diversión": Proyecto busca vetar el ingreso a casinos, estadios y conciertos a deudores de alimentos

27 oct. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Según la diputada Irací Hassler (PC), unas 270.000 personas siguen sin pagar la pensión de alimentos de sus hijos e hijas. Para ella, la solución pasa por tocar un punto sensible: el tiempo libre y el entretenimiento de los deudores.

"Si hay plata para hacer apuestas, para ir a los casinos, si es que hay plata para ir a los estadios de fútbol, debe haber plata para las necesidades de los hijos e hijas, para la alimentación, para la salud, para todo aquello que no se pone en pausa”, sostuvo la parlamentaria al presentar la iniciativa.

Hassler agregó un dato que, a su juicio, justifica el proyecto: a mayo de 2025, el 96% de los deudores de pensión de alimentos son hombres: "Queremos que la deuda de pagos de pensión de alimentos en nuestro país se termine, por eso vamos a trabajar para que este proyecto sea ley".

El proyecto de ley

La propuesta pone el foco en quienes ofrecen estos servicios. En concreto, los organizadores de espectáculos, los vendedores de entradas, las sociedades que operan casinos y las plataformas de juego en línea autorizadas tendrían que revisar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos antes de cualquier operación.

Si el nombre aparece en el listado, deberán negar la venta o emisión de entradas, impedir el acceso al recinto o suspender las cuentas y operaciones de juego.

Una restricción con salida

El veto no sería indefinido. La persona podrá volver a acceder a estos servicios apenas deje de figurar en el registro, algo que ocurre al pagar la deuda o al alcanzar un acuerdo aprobado por un tribunal.

Junto a Hassler presentaron el proyecto las diputadas Marisela Santibáñez, Constanza Schönhaut, Daniela Serrano y Carolina Tello, y los diputados Marcos Barraza y Juan Santana. Los acompañaron la ONG "Acción Mujer y Madre2, la organización "Familias Cuidadoras" y la Coordinadora 8M de Valparaíso.

Todo sobre Deudores pensión alimenticia