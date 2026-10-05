Padre dejó de pagar pensión de alimentos a su hijo de 22 años: Tribunal acreditó que trabajaba y no estudiaba

05 oct. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre acudió a tribunales para poner fin a la pensión de alimentos que pagaba a su hijo, quien actualmente tiene 22 años. Su argumento era que el joven ya no estudiaba, llevaba varios meses trabajando y contaba con ingresos propios para mantenerse.

El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, región de Magallanes, acogió la demanda luego de revisar distintos antecedentes y comprobar que el joven efectivamente había dejado sus estudios y se encontraba trabajando.

Una pensión que pagaba desde 2012

Según los antecedentes del fallo publicados por El Desconcierto, la pensión de alimentos había sido establecida mediante un acuerdo aprobado judicialmente el 24 de octubre de 2012.

En ese entonces, el padre quedó obligado a pagar $95.000 mensuales, monto que debía reajustarse cada seis meses de acuerdo con el IPC. El pago se realizaba mediante un descuento directo de su remuneración. Además, el acuerdo contemplaba que el hijo fuera incorporado como carga de salud.

El padre aseguró que su hijo ya podía mantenerse por sí mismo

Años después, el hombre solicitó al mismo tribunal que terminara la obligación alimenticia. Según argumentó, su hijo llevaba más de seis meses trabajando, tenía ingresos propios, se había independizado y ya no estaba estudiando.

Durante el juicio, el joven no se presentó, aunque sí se acreditó que el padre no mantenía incumplimientos en el pago de la pensión.

Además, el joven se había matriculado para estudiar en el Centro de Formación Técnica de Magallanes en 2025, pero al año siguiente no lo hizo. A esto se sumaron sus antecedentes previsionales, mediante los cuales el tribunal comprobó que generaba ingresos a partir de un contrato de trabajo.

Con todos estos antecedentes, el juez determinó que correspondía terminar la obligación alimenticia y acogió la demanda presentada por el padre.

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