"Estoy tranquilo": Manuel Monsalve llega al Centro de Justicia para preparación de juicio oral y reitera su inocencia

05 oct. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

Manuel Monsalve ya se encuentra en el Centro de Justicia para participar de la audiencia de preparación de juicio oral en su contra por los delitos de violación y abuso sexual. A su llegada, el exsubsecretario del Interior entregó breves declaraciones a la prensa.

¿Qué dijo Monsalve?

"Estoy tranquilo, esta es una etapa previa al juicio. Yo tengo plena confianza en mi defensa. Sostengo mi inocencia", afirmó la exautoridad.

Monsalve agregó que no se referiría en profundidad al caso durante esta primera instancia y adelantó que entregará más declaraciones una vez que termine la audiencia. "Vamos a hablar después de la audiencia", señaló.

La audiencia de preparación de juicio oral que comienza este lunes es una instancia en la que se revisarán los antecedentes y pruebas que tanto el Ministerio Público como la defensa buscan presentar durante el eventual juicio oral. Según los antecedentes expuestos previamente, la Fiscalía contempla 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos.

En su acusación, el Ministerio Público solicita para Monsalve una pena de 10 años y un día por el delito de violación y 4 años y un día por abuso sexual, lo que suma 14 años y dos días de cárcel.

El eventual juicio oral se estima para marzo de 2027.

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