"Tenía una hora para depositar o a mi sobrino me lo mataban": El relato de la tía del joven secuestrado y asesinado

31 oct. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

“Tenía una hora para depositar o a mi sobrino me lo mataban”. Esa fue la amenaza que recibió la tía de Martín Pérez, el joven de 19 años que fue secuestrado y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Colina. Sus captores exigían $50 millones a cambio de su liberación.

El caso comenzó el lunes 26 de octubre, cuando Martín salió de su trabajo en un taller de carpintería y se trasladó hasta Estación Central. Allí se reunió con un grupo de sujetos y abordó un vehículo. Desde entonces, su familia comenzó a recibir llamadas en las que le exigían el pago del rescate.

El relato de la tía de Martín

“Nosotros recibimos el llamado como a las nueve y media. Me empezó a llamar un extranjero que me decía que tenía una hora para depositar o sino a mi sobrino me lo mataban. Pero ellos sabían que yo tenía mueblería, sabía que yo tenía empresas, sabía muchas cosas”, relató la tía.

“Lo que pasa es que esto viene de la cárcel. Hay un nombrado, ‘el menor’, que está en Concepción, que es colombiano, y él fue el que hizo todo este trance para que lo hicieran con mi sobrino”, afirmó la mujer.

La familiar apuntó así a una persona que, según su versión, habría organizado el secuestro desde un recinto penitenciario. Sin embargo, consultado sobre una eventual conexión con la cárcel de Concepción, el fiscal supraterritorial ECOH, Pablo Sabaj, respondió: “Eso no se lo puedo contestar”.

Dos detenidos por el secuestro extorsivo con resultado de homicidio

Dos sujetos fueron detenidos por su presunta participación en los hechos y, durante el control de detención, se amplió su detención por el delito de secuestro extorsivo con resultado de homicidio.

“Lamentablemente, operan como siempre la gente que está dentro de la cárcel; se consiguen teléfonos celulares y planifican hechos delictivos, dan las instrucciones, ordenan y mueven gente para que cometa los delitos, para que recoja el dinero de las extorsiones, etcétera”, sostuvo el fiscal.

La autoridad también indicó que los detenidos son personas jóvenes, de entre 18 y 20 años aproximadamente, y que ambos se encontraban en situación migratoria irregular. Sobre sus antecedentes, precisó que uno de ellos tenía canje penal, es decir, ya había pasado por el sistema penal, mientras que el otro llevaba tres años en situación irregular.

Todo sobre Policial