Pescador muere tras ser arrastrado por el mar en Zapallar: Municipio llamó a respetar medidas de seguridad

31 oct. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un pescador falleció durante la mañana de este sábado 31 de octubre, luego de ser arrastrado por el mar en la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso. El accidente también involucró a un acompañante, quien resultó con lesiones.

La emergencia generó preocupación en la comuna, por lo que desde el municipio se refirieron a lo ocurrido y compartieron un mensaje dirigido tanto a los habitantes de Zapallar como a las personas que llegan al sector para visitar sus playas y el borde costero.

A través de sus redes sociales, lamentaron el desenlace fatal del accidente y recalcaron la importancia de actuar con responsabilidad al visitar estos sectores, especialmente ante situaciones que puedan representar un peligro.

"Tras el lamentable accidente de esta mañana, el cual terminó con una persona fallecida, hacemos un llamado a la comunidad y a quienes nos visitan a actuar con responsabilidad", escribieron.

Junto con ello, hicieron hincapié en dos medidas fundamentales para prevenir nuevas emergencias: "Mantener distancia de las zonas de riesgo y respetar siempre las medidas de seguridad".

El llamado busca generar conciencia entre quienes frecuentan el borde costero y evitar que se repitan hechos de esta naturaleza.