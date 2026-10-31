Temblor afecta al centro-norte del país: Revisa la magnitud del sismo

31 oct. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado se registró un sismo de magnitud 3,8 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 15:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 55 kilómetros al oeste de Tongoy, a 30 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.