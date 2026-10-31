¿Cuánto recibirás al dejar de trabajar?: Así puedes simular tu jubilación

31 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Las pensiones son un asunto de gran relevancia para quienes se acercan a la jubilación. En Chile, la edad de jubilación para mujeres es a los 60 años, mientras que para los hombres, a los 65, aunque las personas pueden seguir trabajando superadas estas edades.

Con frecuencia, existe incertidumbre sobre el monto mensual que recibirá una persona cuando deje de trabajar y, para resolver esa duda, se ofrece una herramienta que permite conocer esa cifra.

Se trata de una plataforma en línea que permite calcular un monto estimado de la pensión que podrías recibir, según tus datos como ingreso mensual imponible, ahorro a futuro y alguna información personal.

¿Cómo simular mi jubilación?

Para simular, accede al siguiente enlace (pincha aquí) e ingresa tu RUT junto con tu clave de AFP, es decir, la contraseña que usas para entrar al sitio web de tu administradora. Otra opción es acceder mediante tu Clave Única.

Una vez dentro, la plataforma te pedirá tus datos personales, información de tu cuenta y tus expectativas de renta.

Al terminar de llenar el formulario, debes presionar el botón "Calcular". Entonces se desplegarán tres montos posibles: una pensión mensual esperada, una optimista y una pesimista, de modo que el usuario pueda conocer los tres escenarios.

El sitio de la Superintendencia de Pensiones también te permite estimar cuánto recibirás según la edad a la que decidas jubilarte, ya sea a la edad legal o más tarde.

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