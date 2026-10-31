Thiago Cunha comparte emotiva reflexión tras la muerte de ser querido: "Siento a mi papá tan vivo dentro de mí"

31 oct. 2026 - 15:19 hrs.

El chico reality y exintegrante del grupo musical Axé Bahía, Thiago Cunha, confirmó la muerte de su padre, noticia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

Inicialmente, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía del cielo y un breve mensaje de despedida a su progenitor, quien falleció el pasado miércoles: "Descansa pai".

A la despedida también se sumó su pareja, la exchica Rojo Chantal Gayoso, quien compartió una historia para despedirse públicamente de quien fuera su suegro.

"Descanse en paz, suegro", escribió junto a una imagen del cielo, acompañada de corazones blancos y alas.

Horas más tarde, Cunha agradeció los mensajes de apoyo y cariño que recibió y entregó detalles sobre las circunstancias de la partida de su padre, señalando que fue algo repentino.

"Fue fulminante. No sufrió por ese lado. No quedó sufriendo en una cama", expresó.

Además, aprovechó la instancia para dejar un mensaje a sus seguidores: "Cuídense mucho y valoren mucho a las personas".

Finalmente, compartió una reflexión sobre el vínculo que mantiene con su padre pese a su fallecimiento, asegurando que lo siente presente en su vida.

"Yo siento a mi papá dentro de mí", manifestó. También contó que "yo he hablado con él todos los días".