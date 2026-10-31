Actriz Paola Volpato sufre pérdida familiar: "Sus ñatitas desde acá seguirán cantando en su nombre"

31 oct. 2026 - 17:21 hrs.

La actriz Paola Volpato compartió una triste noticia familiar este 31 de octubre: el fallecimiento de su suegra, Mary Ann Fones Infante, madre de su esposo, el actor Felipe Castro.

La fecha también tiene un significado especial para la actriz, pues coincide con el día en que murió su abuela, Elsa De Vettor, años atrás.

En una jornada en que muchas personas recuerdan a sus seres queridos fallecidos, la intérprete publicó en Instagram fotografías del recuerdo y dedicó unas palabras a ambas mujeres, unidas en su memoria por la misma fecha.

“31 de octubre: mis rosas serán divididas desde hoy entre estas dos mujeres enormes y maravillosas que decidieron partir el mismo día triste”, escribió.

La despedida de Paola Volpato a su suegra

En la misma publicación, la actriz agregó: “A mi nonna Elsa De Vettor y a mi amada suegra Mary Ann Fones Infante. Que tenga un lindo viaje suegrita querida. Sus ñatitas desde acá seguirán cantando en su nombre”.

Entre las imágenes compartidas aparece Mary Ann junto a Simón y Manuel Castro, los hijos de Paola Volpato y Felipe Castro, quienes llevan más de 31 años de matrimonio.

La publicación recibió mensajes de seguidores que le enviaron condolencias y palabras de apoyo a la familia. Volpato es conocida por su participación en teleseries como Isla Paraíso y Pituca sin lucas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Volpato Martín (@paola.volpato.martin)

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