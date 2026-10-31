Camioneros mantienen paro indefinido en San Antonio: Movilización continúa por tarifas de fletes y alza del diésel

31 oct. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se confirmó la continuidad del paro indefinido de camioneros que se desarrolla en San Antonio, en la región de Valparaíso.

La información fue confirmada a través de la cuenta de X de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDCC), luego de que los transportistas movilizados ratificaran que mantendrán la protesta.

La movilización responde a la negativa de las empresas generadoras de carga para mejorar las tarifas de fletes, situación que se suma al alza en el precio del diésel y a la instalación de cuatro nuevos pórticos con cobro TAG en la Ruta 78.

A través de la publicación, se informó que Manuel Araya, presidente de Agreporsai, organización que agrupa a los transportistas movilizados, confirmó que la paralización continuará ante la falta de acuerdos con los generadores de carga.

SIGUE INDEFINIDO PARO CAMIONERO EN SAN ANTONIO Manuel Araya, presidente de Agreporsai, que agrupa a los transportistas movilizados, informó que la protesta continúa, ante la negativa de los generadores de mejorar las tarifas de fletes. https://t.co/Gp7Dfe9QWF — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) October 31, 2026

"Sigue indefinido paro camionero en San Antonio", indicaron desde la Confederación.

¿Qué pasa con las faenas en San Antonio?

Debido al despliegue de los transportistas, las faenas en distintos recintos logísticos permanecen interrumpidas.

Entre ellos se encuentran Sitrans, Agunsa y D&C, donde se mantiene afectado el flujo habitual de camiones desde y hacia los terminales marítimos de San Antonio.

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