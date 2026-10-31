Encuentran a niña de 6 años intoxicada con cocaína durante operativo antidroga de Osorno: Su madre fue detenida

31 oct. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de seis años terminó hospitalizada tras presentar una intoxicación por clorhidrato de cocaína en Osorno, región de Los Lagos. La menor estaba junto a su madre cuando se realizó un operativo antidrogas que terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas la mujer.

¿Qué se sabe de la menor intoxicada?

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó la situación y señaló: “Una de las mujeres se encontraba junto a su hija de 6 años de edad, la cual fue llevada al centro asistencial y se pudo determinar que estaba intoxicada por clorhidrato de cocaína, lo cual nos parece tremendamente grave”.

Tras conocerse el caso, el Tribunal de Familia dispuso que la niña ingrese a una residencia de protección en Osorno una vez que termine su hospitalización.

Operativo antidrogas en campamentos de Osorno

El procedimiento, denominado “Operación Mutantes”, fue encabezado por la Fiscalía Local de Osorno y ejecutado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Las diligencias incluyeron el allanamiento de cuatro domicilios en los campamentos Folilche, de Rahue Alto, y Ferroviario, de Ovejería.

Según la investigación, los detenidos integrarían “Los Mutantes”, una organización vinculada al Tren de Aragua y a la facción conocida como Hermanos Cartier. El grupo habría utilizado el campamento Folilche como punto de venta de drogas y viviendas del sector Ferroviario para almacenar sustancias ilícitas y alojar a sus integrantes.

Los detenidos son dos ciudadanos venezolanos, de 23 y 26 años, y dos mujeres chilenas, de 28 y 30 años. Uno de los hombres había sido condenado en 2024 por robo con violencia y expulsado del país con prohibición de retorno por diez años, pero reingresó ilegalmente a Chile. El otro se encontraba en situación migratoria irregular.

Más de un kilo de droga y un arma entre lo incautado

Durante el operativo, los detectives incautaron más de un kilo de cocaína base tipo cera, conocida como “fentanilo chileno”, además de 88,46 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 48 gramos de cannabis. El avalúo de las drogas supera los $17 millones.

También decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, 13 cartuchos y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. De acuerdo con la PDI, esta es la cuarta ocasión en que se detecta cocaína tipo cera en la zona.

Los cuatro imputados quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, asociación criminal y asociación para cometer tráfico. El tribunal fijó un plazo de 150 días para la investigación.