"¡Qué orgullosa estoy!": Pancha Merino celebra importante logro de su hijo

31 oct. 2026 - 18:18 hrs.

Un especial momento familiar compartió Francisca Merino en sus redes sociales: su hijo Dominic Labbé Merino obtuvo su licenciatura en Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, y la actriz quiso acompañar el logro con una serie de fotografías de la ceremonia.

“Del otro día, mi Domito licenciado. ¡Qué orgullosa estoy de mi niño grande! Qué rápido pasa el tiempo...”, escribió la panelista de Alfombra Roja en Instagram, junto a las imágenes.

El mensaje de Pancha Merino a su hijo

La comunicadora también dedicó unas palabras de cariño a Dominic, quien recibió su licenciatura durante esta semana. “Lo amo con mi alma”, agregó en la publicación.

El joven es el hijo mayor de Merino y nació fruto de su relación con Claudio Labbé. La actriz también es madre de Amanda y Chloé.

Las fotografías recibieron comentarios de distintas figuras del espectáculo, que se sumaron a las felicitaciones para Dominic y su madre. Entre ellas estuvieron José Miguel Viñuela, Catalina Pulido, Claudia Conserva, Antonella Ríos y Carlos Tejos.

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