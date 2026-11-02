Vicepresidente Alvarado recibe a nueva subsecretaria de Justicia Josefina Soto
¿Qué pasó?
Este lunes el vicepresidente, Claudio Alvarado, se reunió en su oficina con el ministro de justicia, Fernando Rabat, y la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto.
Encuentro que se da tras la polémica salida de Luis Silva de la subsecretaría de justicia y en medio de duros cuestionamientos a la gestión de Rabat en el ministerio.
La polémica
Todo debido al escándalo generado a raíz de las rebajas de condenas de abusadores sexuales y violadores de menores que firmó el ministro.
“Llamo a los parlamentarios de distintos sectores a que nos concentremos en las víctimas. Vamos a ayudar, vamos a colaborar con las víctimas, para tener una mirada general de un problema que es del Estado”, dijo el titular de justicia a la salida de la reunión.
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