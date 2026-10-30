Ministro Rabat se refiere a salida de Luis Silva: "Agradezco sinceramente todo lo entregado"

30 oct. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, se materializó la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien se vio involucrado en la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad.

Tras confirmarse su salida, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, publicó un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

“Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte.

Luis, te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”, expresó el ministro a través de la plataforma X.

Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos. — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 30, 2026

¿Qué antecedentes marcaron la polémica?

Durante el jueves surgieron nuevos antecedentes sobre lo ocurrido. Según estos, el exsubsecretario habría intercedido para buscar la posibilidad de rebajar la condena de Patricio González Cortés, exagente de la CNI condenado en 2017 a 10 años de cárcel por la desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

A esto se sumó la publicación de un video en las redes sociales de Silva, en medio de la controversia por las rebajas de condenas. En el registro, el entonces subsecretario explicó por qué le correspondió firmar algunos de los decretos cuestionados.

Además, reconoció que no consideró necesario informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre la publicación del registro audiovisual.