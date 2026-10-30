Conductor acusado de estafa se lanzó al Canal San Carlos tras ser fiscalizado en Las Condes

30 oct. 2026 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento de fiscalización en el sector de Isidora Goyenechea con Vitacura, en Las Condes, terminó con el rescate de un conductor que se lanzó al Canal San Carlos para intentar escapar de los inspectores municipales.

El sujeto estaba siendo fiscalizado por personal municipal luego de ser vinculado a estafas reiteradas. Al momento del procedimiento, transportaba a un pasajero de nacionalidad estadounidense, quien manifestó que el conductor ya le había realizado un cobro fraudulento cercano a los 1.000 dólares.

Ante esta situación, los inspectores municipales retuvieron al sospechoso a la espera de Carabineros. Sin embargo, minutos después, el hombre escapó corriendo hacia el poniente y se arrojó al cauce del canal.

El individuo fue arrastrado por la corriente en dirección al río Mapocho. Según explicó Jaime Izarnótegui, director de Seguridad de Las Condes, el procedimiento se realizó en coordinación con el GOPE, Bomberos y los inspectores municipales, “logrando rescatarlo con vida”.

Además, Izarnótegui indicó que el conductor “mantenía además una tobillera electrónica por delitos anteriores de estafa”.

El rescate se concretó a la altura del puente Bulnes, en la intersección de avenida General Bulnes con Presidente Balmaceda, en Santiago Centro.