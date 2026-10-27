Autos quedan atrapados en el barro en la Rotonda Atenas tras remoción en masa que afectó la comuna

27 oct. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana este lunes provocaron la reactivación de la Quebrada Honda en Las Condes, a pocas semanas del aluvión que afectó a la comuna.

Esto provocó una remoción en masa que bajó por las calles de la comuna hasta llegar al sector de Rotonda Atenas, donde esta mañana los conductores que transitan por el lugar han tenido que enfrentarse a una gran presencia de barro.

Algunos de ellos quedaron atrapados en su auto en medio de la calle.

Habla el conductor que resultó atrapado atrapado

El afectado, llamado Ignacio, señaló que se dirigía al trabajo cuando se quedó atrapado: "Venía bajando por la Rotonda Atenas como a las 05:15 y no había ningún tipo de señalética que advirtiera que estaba cortado el paso de los autos. De hecho, venía una micro y por eso bajé. Cuando ya estaba muy encima, me encontré con el barro y quedé atrapado".

Explicó que a esa hora, la oscuridad impactó en que tuviera una menor visibilidad del estado de la calle. Además, contó que "otro auto intentó pasar por detrás mío y quedó atrapado, pero lo lograron sacar"

Y agregó: "De hecho, varios autos pasaron por acá al lado. Yo patiné un poco y quedé acá".

Cortes de tránsito en el sector

A raíz de la dificultad para transitar por la zona, las autoridades dispusieron una suspensión de tránsito en Av. Cristobal Colón al poniente, entre Av. Padre Hurtado y Rotonda Atenas.

Sin embargo, esta medida no afecta el tránsito que se dirige al oriente.